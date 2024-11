Dilei.it - La morte di Margaret Spada si poteva evitare? Parla una ex paziente

La storia e la drammatica maledettadi, la ragazza di 22 anni, arrivata da Lentini a Roma, insieme al ragazzo, per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico della famiglia Procopio (padre e figlio, Marco e Marco Antonio Procopio) ormai è conosciuta dalla maggior parte degli Italiani. Arrivata il 4 di novembre dalla Sicilia per farsi operare da un medico che si faceva pubblicità su TikTok con sponsorizzate a pagamento, dopo tre giorni giorni di coma, non si è più risvegliata.La domanda che a distanza di due settimane tutti si fanno è: si sarebbe potuta salvare? È quello che stanno cercando di appurare gli inquirenti e le ipotesi per la tragicasono varie, si va dalla cardiopatia congenita della ragazza ad un dosaggio eccessivo e sbagliato dell’anestetico, al mancato preavviso del fatto che dovesse stare a digiuno, fino alle possibili allergie alle sostanze iniettate, e non ultima la mancata tempestività delle manovre di rianimazione.