Sport.quotidiano.net - Intervista a Juan Miranda: “Io, tutto pallone, ordine e flamenco: sono qui per un progetto importante”

Bologna, 22 novembre 2024 –e il calcio. “Il primo ricordo di me bambino è con untra i piedi. Ma in strada cirimasto poco perché a sei anni ero già nella cantera del Betis”. A diciotto invece ha debuttato da titolare in Champions League con la maglia del Barcellona (1-1 col Tottenham): al Camp Nou, mano nella mano con Messi e Busquets. “Che gran persona è Messi. Le doti del campione le conoscono tutti, ma il modo in cui trattava noi giovani nello spogliatoio era davvero speciale”. Il Barca è stato un lampo, il Betis invece è e resterà per sempre la sua casa. “cresciuto in quel club e in quello stadio. I miei idoli? Intanto mio zio, Manolo Pena, il fratello di mio padreJesus, che la maglia del Betis l’ha indossata. Poi Joaquin, che ha accompagnato la mia infanzia di tifoso.