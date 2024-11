Gaeta.it - Il concorso “Artista del Panino 2024”: semifinale a Genova con 30 baristi da tutta Italia

Facebook WhatsAppTwitter L’evento di grande richiamo si svolgerà giovedì 26 novembre alle 10.30 a, presso “Le Cisterne del Ducale” in piazza Matteotti 9. Questarappresenta un’importante opportunità per 30provenienti da diverse regionine che si sfideranno per conquistare uno degli otto pass per la finale deldel”, in programma per febbraio 2025. Il, un cibo spesso associato a un pasto veloce, è stato riqualificato in questi anni come un’esperienza gastronomica significativa, dove creatività e tradizione si uniscono in modo eccezionale.La trasformazione delin arte gastronomicaIlsi è evoluto oltre la sua originaria definizione di “pasto veloce”. Oggi è considerato una forma d’arte che permette a chef e artigiani del cibo di esplorare una vasta gamma di sapori e ingredienti.