Oasport.it - F1, Lewis Hamilton fa la differenza nella FP2 a Las Vegas. Ferrari vicine, Verstappen con problemi

Leggi su Oasport.it

è il più veloce ancheseconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Il britannico ha fatto registrare un ottimo 1’33?825 a precedere di 0.011 la McLaren di Lando Norris, che ha migliorato la sua prestazione nel corso del turno. W15 in grande spolvero anche con George Russell, terzo a 0.190. Buonacon Carlos Sainz quarto e Charles Leclerc quinto: Rossa che si è mostrata competitiva anche sul passo gara.Chi conferma di essere in grande spolvero dopo la prima sessione di prove libere è la Mercedes che, dopo gli ottimi riscontri nelle FP1, anche con le basse temperature della notte di Lasin FP2 cominciano subito a comandare nel primo run con le gomme medie: Russell si migliora giro dopo giro e fa 1’34?657, mentre Charles Leclerc gli risponde poco dopo sfruttando qualche scia favorevole in 1’34?476.