F1 GP Las Vegas risultati e classifica FP2 | Hamilton davanti a tutti crisi Red Bull

La mattina italiana si apre con le prove libere 2 del Gran Premio di Las. La F1 torna in azione dopo una settimana di stop e lo fa con il terzultimo round della stagione. Le FP2 vedono un’ottima Mercedes, con Ferrari che invece migliora il proprio tempo con il passare dei giri. E’ grande, invece, in casa Red: Verstappen e Perez non trovano grip e rimangono in fondo alla. La sessione viene interrotta da una bandiera rossa dopo che Alex Albon si ferma a bordo pista per un problema tecnico.L.L. NorrisG. RussellC. SainzC. LeclercP. GaslyK. MagnussenO. PiastriN. HulkenbergY. TsunodaV. BottasE. OconL. StrollF. AlonsoL. LawsonZhou G.M. VerstappenF. ColapintoS. PerezA. AlbonFP2Nella notte italiana – tra le 03:30 e le 04:30 – sono andate in scena le prove libere 1, che hanno visto un ottimo passo da parte del duo Mercedes.