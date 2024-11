Liberoquotidiano.it - E.ON lancia il progetto pilota Zero.ON con Unico per la misurazione e la riduzione delle emissioni di CO2

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Ilmira a semplificare il calcolodi CO? per favorire la transizione verso un'economia a bassedi carbonio22 novembre 2024 - Nel contesto aziendale, la transizione verso la decarbonizzazione non è solo una necessità ambientale, ma anche un'opportunità strategica per migliorare la sostenibilità e la competitività aziendale. Tuttavia, anche in questo ambito è necessario garantire la misurabilità e la possibilità di analizzare in tempo reale il successo della propria strategia.Per questo motivo, E.ON hato il.ON, una soluzione innovativa che ha l'obiettivo di rendicontare ledi CO? e semplificare ladei risultati ottenuti dagli interventi di efficientamento. Il tool permette di analizzare gli interventi già effettuati, e al contempo, di prevedere e sviluppare scenari per valutarne gli impatti e identificare l'investimento più efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati.