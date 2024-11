Justcalcio.com - Derby d’Italia tra Montella e Rossi

2024-11-22 19:01:08 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itOltre ai quarti di finale della Lega A, dove l’Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania, il sorteggio di oggi ha determinato anche gli incontri per i playoff che decideranno le squadre promosse nei quattro campionati per la pma edizione della Nations League. Le teste di serie giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa.Lega A/B (il vincitore passa alla Lega A, il perdente alla Lega B)Turchia-UngheriaUcraina-BelgioAustria-SerbiaGrecia-ScoziaSquadre teste di serie (3° posto nella Lega A): Scozia, Belgio, Ungheria, SerbiaSquadre non teste di serie (2° posto nella Lega B): Turchia, Austria, Grecia, UcrainaLega B/C (il vincitore passa alla Lega B, il perdente alla Lega C)Kosovo-IslandaBulgaria-Repubblica d’IrlandaArmenia-GeorgiaSlovacchia-SloveniaSquadre teste di serie (3° posto nella Lega B): Georgia, Irlanda, Slovenia, IslandaSquadre non teste di serie (2° posto in Lega C): Armenia, Bulgaria, Kosovo, SlovacchiaLega C/D (il vincitore passa alla Lega C, il perdente alla Lega D)Gibilterra-LettoniaMalta-LussemburgoSquadre teste di serie (le due migliori squadre al 4° posto della Lega C): Lettonia, LussemburgoSquadre non teste di serie (2° posto nella Lega D): Gibilterra, MaltaI playoff della Lega B/C e della Lega A/B si giocheranno giovedì 20 marzo e domenica 23 marzo 2025.