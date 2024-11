Lettera43.it - Come la Russia ripaga l’invio di truppe nordcoreane in Ucraina

Laavrebbe fornito alla Corea del Nord missili antiaerei e supporto economico in cambio deldia sostegno della guerra contro l’. Secondo Shin Won-sik, Consigliere per la sicurezza di Seul, Pyongyang avrebbe ricevuto sistemi antiaerei per rafforzare le proprie difese e aiuti economici per affrontare le difficoltà interne. Fonti dell’intelligence sudcoreana stimano che circa 11 mila soldati nordcoreani siano stati schierati nella regione russa di Kursk per sostenere gli sforzi bellici di Mosca. Questa cooperazione militare si basa sul Trattato di partenariato strategico globale firmato a giugno da Kim Jong-un e Vladimir Putin, che prevede mutuo supporto militare in caso di attacco. Un accordo che contravverrebbe alle risoluzioni Onu e alle sanzioni imposte per limitare i programmi nucleari nordcoreani.