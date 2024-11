Ciclismo Pogacar | Punto a vincere i tre grandi giri in una stagione

Leggi su Sportface.it

“Io già leggenda del? Non guardo alla storia. Sarà unafondamentale, ma voglio allenarmi alla grande per migliorare e dare il massimo“. Ha parlato così ai microfoni di Sky Sport 24 Tadej, vincitore in questo 2024 di Giro, Tour e Mondiale. Il fuoriclasse sloveno della Uae Team Emirates ha poi spiegato: “La Vuelta è un obiettivo, è stato belloil Giro d’Italia, mi piacerebbe puntare ai trein una sola“. Poi un commento su due corse che non è ancora riuscito a conquistare: “Alla Milano-Sanremo sono andato vicino alla vittoria. Parigi-Roubaix? È una gara che mi piacerebbe provare a disputare in futuro per prendere confidenza con il pavé“. Infinedà un consiglio ai giovani che cominciano con il: “Non mollare mai, provarci sino alla fine e imparare dai propri errori“.