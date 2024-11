Ilrestodelcarlino.it - C’erano una volta le Marche della manifattura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

unaaziende che avevano testa e cuore nella nostra terra, lelaboriose e produttive, scarpe grosse e cervello fino, piccola locomotiva dell'Italia manifatturiera che faceva affari con mezzo mondo. Frigoriferi, cucine e lavatrici, scarpe e abiti da signora, mobili e batterie, macchine agricole, e prima ancora chitarre e tastiere per i figli del boom.unafamiglie e dinastie con le radici ben piantate nella fatica dei giorni, nella ‘fabbrichetta’ sotto casa, genio e fortuna, e il capitale costruito in garage o nello scantinato. Era l’Italialira oliretta (chiamatela come volete),svalutazione buttata come una fiche sul tavolo degli affari, dei consumi e delle esportazioni. Ma poco da bere, qui, e tanto da lavorare. Piccolo è bello, dicevano.