Anteprima24.it - Carcere di Salerno, protesta contro il reato di rivolta

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina, davanti aldi, in località Fuorni, la prima manifestazione promossa dal gruppo “No DDL 1660”, un gruppo di persone che hanno deciso direla scelta del governo Meloni di introdurre ildiin. Con uno striscione affisso di fronte all’ingresso della casa circondariale, l’associazione che sta promuovendo un’iniziativa di mobilitazione in piazza il 7 dicembre, con partenza dalla stazione di, ha ricordato i numeri che fanno registrare un’emergenza aldi: 156 eventi di autolesionismo nel 2022,486 persone presenti a fronte di una capienza di 395 per un tasso di affollamento del 123%. Le strutture carcerarie hanno ricordato i partecipanti all’iniziativa nascono con l’intento di essere luoghi di rieducazione, ma con questi numeri è praticamente impossibile qualsiasi tipo di iniziativa.