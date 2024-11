Ilgiorno.it - Capodanno stile Gomorra. Respinta la messa in prova

Leggi su Ilgiorno.it

e rinviata di due mesi per un’ulteriore osservazione del comportamento dei minorenni la loro richiesta diallaper la brutale aggressione di gruppo ai danni di un pakistano a2023 a Meda, per cui ha già patteggiato l’unico maggiorenne del branco. Il 20enne di Cabiate ha già concordato con la Procura di Monza la pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione. All’udienza si è costituita parte civile con l’avvocato Francesco Ferreri la vittima del tentato omicidio, un 34enne pakistano residente a Meda, a cui il 20enne ha versato un piccolo acconto del risarcimento. Con il 20enne erano stati arrestati dai carabinieri anche il fratello, ora diventato maggiorenne e altri due minorenni, ora 16enne e 17enne residenti a Seregno, che dopo l’interrogatorio di garanzia erano stati mandati in una comunità educativa e ora sono sottoposti alla misura della permanenza a casa.