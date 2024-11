Bergamonews.it - Bonate Sopra, primo ente bergamasco nella rete dei Comuni Sostenibili

. Il Comune diè illocalead essere riconosciuto come membro delladei, l’associazione nazionale più grande in Europa di, province, città Metropolitane e regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile, alla territorializzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il cui orizzonte è rivolto anche agli obiettivi 2050 della Commissione Europea di neutralità climatica.L’associazione aderisce all’ASviS – l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile -, aperta all’adesione di tutti gli enti locali, di qualsiasi dimensione e colore politico, che si impegnano alla realizzazione del Rapporto dità e dell’Agenda Locale 2030 attraverso il monitoraggio volontario delle politiche locali dità, la pianificazione strategica, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti e azioni conc, il coinvolgimento delletà locali.