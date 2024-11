Gaeta.it - Arrestato un trafficante di droga a Civitavecchia: 87 kg di cocaina nel semirimorchio

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato diha effettuato un arresto significativo, smascherando un traffico internazionale di sostanze stupefacenti proveniente da Barcellona. Un uomo, autista di un camion, è stato trovato in possesso di 87 chili dipura, il cui valore commerciale si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Questa operazione è il risultato di controlli serrati ai porti, dove le autorità stanno intensificando le misure di sicurezza per prevenire il traffico di.Il controllo del traghetto proveniente da BarcellonaIl traffico dirimane un fenomeno preoccupante, soprattutto nei porti di accesso come quello di. Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, durante le operazioni di controllo, esaminano attentamente le liste dei passeggeri e dei veicoli in arrivo.