Alanis Morissette a grande richiesta aggiunge una data in Italia

A seguito delsuccesso delladi Codroipo (UD) del 22 giugno 2025,, vincitrice di sette GRAMMY® Awards, annuncia a grandissimauna nuovainnel 2025. Sarà protagonista di un’imperdibilegiovedì 24 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea.Dopo l’annuncio del mese scorso di una serie di spettacoli nel Regno Unito, in Europa e in Sud America nel 2025, oggialtre date in Europa in Francia, Ungheria esarà anche la prima artista a esibirsi nella nuovissima venue Blackweir di Live Nation a Cardiff. Questo tour la vedrà esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia delsuccesso del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out.