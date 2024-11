Wolf Man | il regista spiega come La Mosca abbia ispirato il body horror del film

Leggi su Cinefilos.it

Man: ilLaildelDaldella Blumhouse e de L’uomo invisibile Leigh Whannell arriva un nuovo terrificante incubo lupesco,Man. Nel, il candidato ai Golden Globe Christopher Abbott (Poor Things) interpreta Blake, marito e padre di San Francisco, che eredita la sua remota casa d’infanzia nell’Oregon rurale dopo che il padre scompare e viene dato per morto.Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte (Julia Garner, vincitrice di un Emmy) che si sta logorando, Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e a visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (Matlida Firth; Coma).Tuttavia, quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all’interno della casa mentre la creatura si aggira per il perimetro.