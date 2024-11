.com - Wicked – Recensione: la magia del musical che conquista il grande schermo

Quando si parla di uncome, tanto amato e rispettato dal pubblico, è inevitabile che l’annuncio di un adattamento cinematografico porti con sé aspettative altissime e qualche timore. La paura che ladel teatro possa perdersi nella traduzione sulè sempre dietro l’angolo. Riuscire a conservare l’intimità, l’energia e il fascino di un’opera iconica è una sfida che non tutti sono in grado di affrontare. Fortunatamente, il regista Jon M. Chu, già apprezzato per lavori come In the Heights e Crazy Rich Asians, dimostra di avere la sensibilità e la visione necessarie per superare questo ostacolo. Con un approccio rispettoso ma al tempo stesso innovativo, Chu riesce a trasportare sulnon solo la, ma anche la complessità e l’emozione che hanno reso ilun fenomeno mondiale.