Wicked | ci sono scene post-credit?

Grande giorno per gli amanti e/o i cultori de Il mago di Oz, che sia il film del ‘39, il romanzo di Baum o una delle tante trasposizioni e remake fatte nel corso dell’ultimo secolo: da oggi è disponibile nelle sale cinematografiche italiane l’atteso, una sorta di prequel che vede protagonista Elphaba, la non-così-malvagia strega dell’Ovest di cui conosciamo il triste destino alla fine del racconto originale.Trovate la recensione completa qui.Cidopo i titoli di coda di?Se non avete cliccato al link appena sopra, ma state continuando a leggere questo articolo, è perché non riuscite più ad aspettare: volete sapere se cialla fine del film. Ebbene, ecco la risa: no! Una volta finito il film, non c’è nient’altro da vedere; se non siete interessati ai titoli e autori delle meravigliose canzoni presenti in questo musical, potete tranquillamente alzarvi dalla poltrona e uscire dal cinema una volta che lo schermo diventa nero.