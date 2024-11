Lanazione.it - ’Via del Popolo’ stasera al Cestello

In scena il Premio Ubu 2023 come “miglior nuovo testo italiano” per l’edizione 2024 de “Il Respiro del Pubblico Festival”, a cura di Cantiere Obraz.alle 20.45 al Teatro di, in piazza di4, è in programma "Via Del Popolo", di e con Saverio La Ruina. Via del Popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema. Due uomini la percorrono, uno del presente e uno del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata.