Unlimitednews.it - Verso memorandum d’intesa Anci-Lega Pro per lo sport locale

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della 41esima assemblea nazionale, il vicepresidente e deto allo, salute, politiche giovanili e aree interne, Roberto Pella, ha incontrato il direttore generale dellaPro, Paolo Bedin, nell’ambito della collaborazione volta a favorire nuove sinergie tra le amministrazioni locali e il mondo delloPro ehanno manifestato la volontà di giungere a un protocollomirato a rafforzare il dialogo tra i Comuni e i club calcistici e le associazioniive in generale, al fine di sostenere la crescita dellocome strumento di sviluppo. L’intesa si prefigge diversi obiettivi per il consolidamento del ruolo dellocome vettore fondamentale per la valorizzazione dei territori, delle loro eccellenze e delle identità locali.