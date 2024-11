Cityrumors.it - Una banana da oltre 6 milioni di dollari: l’ultima opera di Cattelan sbanca Sotheby’s

Un imprenditore cinese ha deciso di investire la cifra mostruosa per assicurarsicreazione del noto artista italiano rappresentata dal frutto tenuto appeso ad un muro da un nastro adesivoSappiamo bene che l’arte è per molti incomprensibile mentre per tanti altri non smette mai di stupire, ma sicuramentedel noto artista italiano Maurizioha destato davvero molto scalpore, almeno quanto la cifra mostruosa che l’imprenditore cinese fondatore della piattaforma di criptovalute TRON, ha deciso di sborsare per aggiudicarsela all’asta.Unadadidi– Cityrunmors.itLa famigeratadi, meglio conosciuta con il suo vero nome di “Comedian”, già venduta nel 2019 per 120mila, ha superato ogni aspettativa all’asta diNew York, raggiungendo i 6,2di