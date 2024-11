Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 10:00

Luceverdetrovati dalla redazione sulla raccordo anulare ancora Coda a tratti in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Tiburtina e proseguendo dalla Tuscolana alla Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code dallaFiumicino all’appia rallentamenti e code sulla Cassia d’accordo a Tomba di Nerone sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Fidene alla tangenziale est sud della 24 si sta ancora in coda da via Filippo Fiorentini verso la tangenziale sulla stessa tangenziale code dalla 24 via dei Campi Sportivi e verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina Viale Castro in direzione di San Giovanni vi segnalo inoltre che per urgenti lavori è chiusa la rampa di via Gerardo Chiaromonte che immette sulla Nuova Circonvallazione interna per ilintenso code viadotto della Magliana in direzione Eur per un incidente incolonnamenti su Viale Isacco Newton da via Portuense a viale Salvatore Satta Infine per urgenti lavori è ancora chiusa Piazza Carlo Alberto via di Monteverde via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini viene deviato su via Duchessa di Galliera ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense e deviato su via di Monte Verde come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito