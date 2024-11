Metropolitanmagazine.it - The Estée Lauder Co. e OpenAI siglano un accordo: cosa succede quando beauty e intelligenza artificiale collaborano insieme?

Unche può sembrare strano, quello tra TheCo. e. Invecesi sono unite e, con und’intesa, collaborerannoper migliorare innovazione, sviluppo e scienza nel commercio. Nasceranno infatti ben 240 nuovi trasformatori generativi pre-addestrati, i cosiddetti GPT, per sviluppare e soprattutto commercializzare nuovi prodotti di bellezza. TheCo. eper unireI dipendenti di ELC avevano già usato ChatGPT Enterprise. Lo scopo era quello di avere accesso all’archivio dati del brand, che al suo interno contiene studi clinici, sondaggi sui consumatori e altri documenti dal portafoglio dell’azienda, che come sappiamo contiene oltre 20 marchi. E non è la prima volta che la compagnia si approccia all’IA: già alla fine del 2023 utilizzava l’generativa nell’ambito delle interazioni con il servizio clienti.