Ilfattoquotidiano.it - “Sei stufo di Trump e dell’America? Compra una casa a un euro e trasferisciti qui”: la proposta allettante del Comune di Ollolai in Sardegna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Abbandonare gli Stati Uniti dopo la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali? Ci starebbero pensando in molti. Da chi prova a fuggire in Canada a chi invece potrebbe viaggiare su una nave da crociera per quattro anni. Sono diverse le opzioni per quei cittadini statunitensi che, delusi e amareggiati dall’esito degli scrutini, vorrebbero lasciare il loro Paese per trasferirsi altrove. E, perché no, arrivare in Italia, luogo molto amato oltreoceano per la varietà dei cibi e il bel clima, oltre alla Dolce Vita italiana tratteggiata dall’omonimo film di Federico Fellini.Proprio per questo motivo c’è chi vuole venire incontro ai grandi delusi delle elezioni americane. Come? Offrendo loro l’acquisto di unaalla modica (e simbolica) cifra di 1. Succede a, piccolodella provincia di Nuoro, in, che conta poco più di 1100 abitanti.