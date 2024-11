Nerdpool.it - Prima immagine del Frankenstein di Guillermo del Toro

È stata rivelata una nuovadel dietro le quinte dididel. In programma per il prossimo anno, delsta realizzando la sua versione del classico racconto di Mary Shelley.avrà un cast di spicco tra cui Mia Goth, Christoph Waltz, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Burn Gorman, Charles Dance e Ralph Ineson. Netflix detiene i diritti del film, ma la data di uscita non è stata ancora annunciata. È uno dei due film basati suin uscita l’anno prossimo, con l’arrivo anche dell’adattamento di Maggie Gyllenhaal di La Sposa di, The Bride.Vanity Fair ha ora rivelato un nuovo sguardo aldi del. L’mostra(Issac) e il suo mostro in un laboratorio, riempito dalla grande quantità di luce naturale che entra da un’enorme finestra.