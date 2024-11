Lanotiziagiornale.it - Presidenza Rai, il centrodestra resta sull’Aventino

Più che un Aventino, quello della maggioranza sulle nomine dei vertici Rai sembra ormai il Monte Everest. Anche ieri, per la terza volta consecutiva, in Commissione di Vigilanza, convocata per votare il presidente del Cda di viale Mazzini, non è stato raggiunto il numero legale.La maggioranza ha infatti disertato in massa il voto sulla ratifica di Simona Agnes. Presenti solo le opposizioni, in particolare Dolores Bevilacqua (M5S), Annamaria Furlan, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi di Italia Viva. Così, alla presidente della Vigilanza, Barbara Floridia, non è rimasto che riconvocare la seduta per mercoledì prossimo.Il terzo rinvio per la melina dalContinua dunque lo stillicidio di rinvii, uno stallo dovuto a quei voti mancanti della minoranza che la maggioranza spera di ottenere (in particolare dal Movimento cinque stelle), ma che non riesce a raggiungere.