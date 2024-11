Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri di Frascati: arresti e denunce per furto di energia elettrica e spaccio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Idella Compagnia dihanno recentemente avviato una serie di controlli volti a contrastare la microcriminalità nel territorio. L’iniziativa, svolta in collaborazione con i militari del NAS di Roma e con il supporto di Acea, Areti e Italgas, si inserisce nelle strategie promosse dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Attraverso queste operazioni, le forze dell’ordine mirano a tutelare la sicurezza dei cittadini e a ridurre i reati nella zona.perdiNel corso delle operazioni in via di Tenuta di Torrenova, ihanno arrestato due individui, un uomo di 62 anni e una donna di 59. Entrambi sono stati colti nuovamente in flagranza di reato mentre utilizzavano un allaccio abusivo alla rete. L’azione è stata dettata dalla necessità di reprimere ilaggravato di, un problema che presenta ricadute significative sia economiche che sulla sicurezza pubblica.