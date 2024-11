Ilrestodelcarlino.it - Nessuno sapeva il suo cognome, funerale a sei mesi dalla morte per la signora con la fisarmonica

Santarcangelo (Rimini), 21 novembre 2024 – L’ultimo saluto a Maria è arrivato. La donna, dall’identità sconosciuta, che si incontrava per piazze e strade in compagnia della sua inseparabile, era scomparsa il 7 maggio scorso, in piena notte, a causa di una infezione non curata a una gamba. Prima di organizzare i funerali, e dopo un lungo iter burocratico, è stata scoperta la sua vera identità e sono stati contattati i familiari. Maria viveva a Santarcangelo in via Ceccarino (vicino al campo dei Mutoid) in una roulotte parcheggiata nel giardino di una casa diroccata, di proprietà del compagno. Originaria del Sud, aveva più di 60 anni e viveva nella città clementina da oltre 20. Era facile incontrarla in centro mentre cantava e suonava lain piazzetta Molari. Ma si era esibita tante volte anche a Rimini e in altre zone.