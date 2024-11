Lanazione.it - Museo Fiorentina senza casa. “Dateci uno spazio fisso”

Firenze, 21 novembre 2024 – Come ogni anno, anche l’edizione 2024 della “Hall of Fame Viola“ è stata un tuffo nel passato, nella storia del club gigliato, ormai prossimo al centenario nel 2026. Passato, ricordi, celebrazioni ma anche uno sguardo al futuro con l’appello di David Bini, presidente del: “Occorre realizzare una sede espositiva permanente che regali a tutti l’emozione del gioco del calcio, dalle origini del Calcio Storico Fiorentino, anch’esse vanto cittadino, fino alla squadra in maglia viola, la cui storia è patrimonio di tutti noi e come tale deve trovare una collocazione nel cuore della città, a disposizione di tutti”. "Hall of Fame Viola 2024", le immagini della serata dedicata alla storia della, tra ricordi ed emozioni Il, infatti, non ha una sua sede “fisica“ e i suoi eventi espositivi sono sempre organizzati in luoghi anche prestigiosi (come Palazzo Medici Riccardi), ma temporanei.