Mostre Milano fa il pieno di arte Da Niki de Saint Phalle e le sue Nanas colorate all’Adorazione di Botticelli | mini-guida per orientarsi

In questa ultima porzione del 2024,si conferma come una delle città più attraenti perd’in corso. FqMagazine ne ha selezionate alcune per i suoi lettori.Alla Triennale, fino al 12 gennaio, è in corso la mostra dedicata a Gae Aulenti che omaggia uno dei più importanti designer e architetti italiani del Novecento grazie a una mostra che ne celebra il genio creativo grazie a un allestimento suggestivo.Fino al 9 febbraio 2025 da non perdere nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale Baj baj chez Baj, la mostra dedicata a cento anni dalla nascita a Enrico Baj, uno dei protagonisti della neoavanguardia italiana e internazionale, che propone un’ampia retrospettiva che ripercorre i temi e i soggetti della sua lunga e poliedrica esperienza.Se poi qualcuno si reca al Museo delle Culture di via Tortona, tra le varie esposizioni, ne trova un paio che meritano di essere visitate.