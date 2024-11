Ilveggente.it - Monaco-Brest, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la dodicesima giornata di1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche,tv,.Dopo la sosta per le nazionali la1 riparte con due anticipi che vedranno protagoniste le squadre che al momento occupano rispettivamente i primi posti della classifica: il PSG capolista e il, principale inseguitrice dei parigini. I monegaschi hanno perso terreno nei confronti degli uomini di Luis Enrique nelle ultime giornate, soprattutto in seguito alle sconfitte di fila contro Nizza e Angers, scivolando a -6 dalla vetta.1:tv,– Il Veggente (Lapresse)Prima della pausa, però, gli uomini di Adi Hutter erano tornati a vincere, battendo 3-1 lo Strasburgo fuori casa grazie ai gol di due dei suoi giovani più promettenti: Ben Seghir (doppietta) e Ilenikhena.