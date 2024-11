Mkhitaryan crede alla Champions | Siamo fiduciosi possiamo farcela

Leggi su Ilnerazzurro.it

Compirà 36 anni a gennaio, ma può benissimo tenersi ancora un posto da titolare nell’Inter di Simone Inzaghi. Henrikhsi è voluto raccontare ai microfoni del Corriere della Sera: tra i tanti temi, il centrocampista armeno ha parlato degli obiettivi stagionali, tra cui laLeague.: “Tornare in finale disarebbe un sogno”Ha vestito le maglie di Shakhtar, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma e da tre stagioni è titolare inamovibile del centrocampo nerazzurro – vincendo quasi ovunque, tra campionati nazionali e competizioni europee (l’Europa League con lo United e la Conference League con i giallorossi, in entrambi i casi con José Mourinho in panchina).Henrikh, all’età di 35 anni, rimane un top player del calcio europeo. Capocannoniere della Nazionale armena, il centrocampista non sente il peso degli anni, come si può notare dalle sue ultime tre stagioni all’Inter.