Mister Movie | La serie spin-off The Paper di The Office aggiunge 7 attori in ruoli al cast

La serie spin-off di The Office, intitolata The Paper, sta attirando sempre più attenzione con l'annuncio di un cast ricco di talenti. Secondo un recente rapporto di The Hollywood Reporter, sette nuovi attori sono stati confermati come guest star, aggiungendo ulteriore fascino a un progetto che promette di esplorare nuove frontiere della comicità.Le Nuove Guest Star di The Paper, il Cast Tra i nuovi volti confermati troviamo:Duane Shepard Sr. (The People vs. O.J. Simpson),Allan Havey (Mad Men),Nate Jackson (Young Rock),Mo Welch, celebre comico,Nancy Lenehan (Veep),Molly Ephraim (A League of Their Own),Tracy Letts (Saturday Night).Nonostante l'annuncio ufficiale, i dettagli sui loro ruoli rimangono avvolti nel mistero, mantenendo alta la curiosità dei fan.