Anteprima24.it - Manfredi alla guida dell’Anci, le reazioni in Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Napoli, Gaetanoè stato eletto all’unanimità dal consiglio nazionale presidente(leggi qui). Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è stato eletto, sempre all’unanimità presidente del Consiglio nazionale. “Figura di assoluto spessore, brillante accademico, uomo delle istituzioni, ancora una volta motivo di orgoglio per tutti noi campani – afferma, Rizieri Buonopane sindaco di Montella nonché presidente della Provincia di Avellino – Sono certo che continuerà a lavorare nel solco dell’ottimo lavoro svolto da Antonio De Caro e riuscirà, con la sua raffinata intelligenza e la sua garbata determinazione, ad ottenere importanti risultati per i comuni italiani”.“L’elezione a Presidente rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche una grande opportunità per tutta l’Anci di proseguire sulla strada percorsa dal presidente uscente il caro amico Antonio Decaro – fa eco il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano – Con la nuovaproseguirà l’azione di crescita e di sviluppo che contribuiranno a rafforzare stabilità, crescita economica, innovazione ed inclusività del nostro sud con particolare attenzione delle piccole realtà come i comuni delle aree interne.