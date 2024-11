Secoloditalia.it - L’intervento. Il dibattito sulla “fiamma”: i simboli, la politica e la destra che verrà

Voglio scrivere freddo, anche se a caldo, perché considero il logos, sempre utile, positivo. Bello. In un tempo che ha bisogno, a sinistra ma pure a, di riflessioni accese e pacate passioni. Ecco: ipolitici si rispettano. Tutti. Come le appartenenze. Quello glorioso – si lo fu glorioso per più generazioni e milioni di persone, perché non dirlo – della falce e martello, disegnato da Renato Guttuso, artista grande, prima noir poi rouge: sappiamo da dove viene, no? Su quali rivolgimenti tragici venne issato nel secolo breve? Nei vessilli ufficiali di quali partiti e Stati stranieri c’è tuttora ? Ma da qui nessuno si è mai sognato di applicargli la progressista “cancel culture”. Anzi: la foto della premier Meloni insieme all’empatico pci-sauro Sposetti alla mostra-memoria di Enrico Berlinguer, segnala rispetto.