Ilveggente.it - Leicester-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della dodicesima giornata die si gioca sabato alle 13:30 diretta tv, probabili.L’avvio di Enzo Maresca sulla panchina del, alla prima esperienza nella, è iniziata sicuramente bene: terzo posto in classifica alle spalle di Liverpool e City. Oggettivamente forse nessuno si aspettava un impatto del genere. Eppure, l’italiano, che viene quindi da una grande scuola di allenatori, ha avuto un buon impatto.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itCerto, qualche vittoria in più sarebbe potuta arrivare. Ma contro le piccole, il, ha sempre fatto bene. E contro il, lontana dalla squadra che ha vinto lasotto la guida di Ranieri, e che è una neo promossa, l’affermazione ospite non può essere minimamente in discussione.