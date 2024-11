Larimar Annaloro la madre è certa | L’hanno uccisa Ho fatto nomi e cognomi agli inquirenti

Leggi su Dayitalianews.com

“Non si esclude l’omicidio, perché è impossibile che una ragazza di quindici anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita. E lo dimostra il modo in cui è stata trovata. Abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di morte, quel giorno a scuola. Non posso dire su chi cadono i miei sospetti. Ho parlato con gli. Abbiamoe cog”. Così ladi, la quindicenne trovata impiccata a un albero del giardino della casa di famiglia, due settimane fa, a Piazza Armerina, in provincia di Enna.Così come riferisce l’Ansa, lo ha detto nel corso della trasmissione Mattino 4, in onda su Rete4.La Procura dei Minori di Caltanissetta, pur proseguendo gli acmenti, continua a indagare per istigazione al suicidio.