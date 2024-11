Linkiesta.it - L’appello di Fipe Confcommercio al governo per modernizzare la ristorazione italiana

Leggi su Linkiesta.it

«Formare ed educare. I protagonisti per una nuova cultura del cibo». Il titolo dell’assemblea 2024 della, l’associazione diche raduna bar e ristoranti italiani, prova a guardare avanti in un settore economico che, dopo la pandemia, non è più lo stesso. Provando a spingere l’acceleratore perché lafaccia finalmente un salto di qualità imprenditoriale, oltre la retorica del mangiar bene e della dieta mediterranea.Perché nel Paese del ministero della Sovranità alimentare, degli stellati e dei puristi delle ricette, il tasso di sopravvivenza di bar e ristoranti in realtà resta molto basso, troppi si improvvisano ancora ristoratori «per necessità» in mancanza di alternative, gli istituti alberghieri continuano a perdere iscritti e la carenza di personale si fa ormai sentire da anni in un comparto che non gode certo di buona fama per la qualità del lavoro.