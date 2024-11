Kiev attacca con missili Gb zone Russia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.20 Dopo il via libera di Biden adi usarea lungo raggio per colpire anche ine di usare mine antiuomo, gli ucraini hanno fatto uso per la prima volta deibritannici Storm Shadow contro obiettivi in territorio russo. Lo hanno riferito Bbc e Bloomberg citando fonti informate. Nessun commento invece dal premier britannico Starmer. E laha lanciato un missile balistico intercontinentale sull'Ucraina. E' la prima volta che utilizza un missile così potente a lungo raggio.