Linkiesta.it - Il codice della strada è la vittoria dello status quo contro il futuro della mobilità

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Il cinquantuno per cento degli italiani è convinto che non sia pericoloso superare i limiti di velocità, e solo il 51,4 per cento pensa che gli scontrili siano dovuti a comportamenti scorretti. A rivelarlo è Csa Research, che per Anas, società del Gruppo Fs italiane che si occupa di infrastruttureli, ha condotto una ricerca su un campione di circa tremila persone. È in questo Paese che è stata approvata definitivamente la riforma delvoluta da Matteo Salvini, leaderLega e ministro dei Trasporti. Mercoledì 20 novembre è arrivato il via libera da parte del Senato (ottantatré voti favorevoli, quarantasette contrari e un’astensione), che non ha modificato il testo passato a marzo alla Camera.