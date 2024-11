Movieplayer.it - I Simpson: una delle storiche voci originali della serie animata va in pensione

Dopo più di trent'anni unad'animazione più longeva di sempre ha deciso di andare ine passare il testimone Pamela Hayden, che ha doppiato personaggi iconici deicome Milhouse e Secco Jones, ha deciso di ritirarsi dallo show dopo oltre 35 anni di onorata carriera. La Hayden doppierà il suo ultimo episodio - Treehouse of Horror Presents:s Wicked This Way Comes - questa domenica 24 novembre, per poi dire definitivamente addio a tutta unadi personaggi iconici che hanno fatto la storia di questo show. Oltre al migliore amico di Bart, Milhouse Van Houten, e al bullo Secco Jones, nel corso degli anni Hayden ha doppiato personaggi secondari come Rod, figlio di Ned Flanders, Sarah, moglie .