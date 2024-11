Gli Statuto | Se Conti ci prende a Sanremo 2025 portiamo il calcio all’Ariston

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Glisi candidano ad un posto tra i Big dicon una promessa: portare due stelle deltorinese sul palco dell’Ariston, nel caso Carloli scelga per il festival. “Ciao amici, abbiamo proposto a Carloun pezzo pazzesco per. A più di 30 anni dalla nostra partecipazione al Festival, ci siamo rimessi in gioco e scritto una canzone che parla di un padre e una figlia. Due generazioni a confronto accomunate dall’amore per il, con i ritmi e gli accenti della musica ska. E ora vi facciamo una promessa: se riusciremo a segnare questo gol, porteremo sul palco dell’Ariston due stelle delitaliano che si esibiranno con noi! Pasquale Bruno e Marco Ferrante. Non ci credete?”, scrive la band su Instagram, quando manco ormai poco più di una settimana all’annuncio ufficiale dei Big in gara, che avverrà domenica primo dicembre nel Tg1 delle 13.