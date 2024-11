Calciomercato.it - Genoa, un fratello d’arte per Vieira: può arrivare gratis | ESCLUSIVO

Nome nuovo per il mercato rossoblu: piace Mertcan Ayhan, difensore centrale turco dello Schalke 04. Ma c’è molta concorrenzaPatrickha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina deled è pronto a fare il suo esordio in Serie A, in un clima di contestazione alla società, nello scontro diretto contro il Cagliari. In palio importanti punti salvezza in attesa della riapertura del mercato di gennaio.Patrick, nuovo tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itNella sessione invernale, i piani del Grifone dipenderanno soprattutto dalle uscite, con alcuni big come il difensore Vasquez ed il centrocampista Frendrup finiti rispettivamente nel mirino della Juventus e del Milan. Per quanto riguarda i colpi in entrata, invece, si guarda anche alla prossima sessione estiva alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa.