Iltempo.it - Delegazione di FdI contestata a La Sapienza. Cori choc: "Fuori i fascisti" | VIDEO

La sinistra (e tutti i collettivi che intorno a essa gravitano) non fa che gridare al fascismo. Anche oggi, infatti, un gruppo di studenti dell'università Lanon si è fatto sfuggire l'occasione di alzare la voce contro il governo. "dall'università": questo il coro che è stato fatto risuonare davanti alla facoltà di farmacologia quando una delgazione di parlamentari di Fratelli d'Italia si è recata in visita all'ateneo per verificare le condizioni di agibilità e il normale svolgimento delle lezioni, dopo che ieri i giovani di Azione universitaria avevano denunciato un'aggressione da parte dei collettivi di sinistra. "Non è accettabile che questi vengano qui a difendere il governo e ad appropriarsi di spazi che non gli competono, perché ricordiamo che l'università è lo spazio degli studenti, è uno spazio antifascista e iall'università non ci devono stare", ha urlato al megafono un portavoce degli studenti che si sono messi sul piede di guerra.