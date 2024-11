Coppa Davis 2024 Musetti | Ho avuto difficoltà e non sono riuscito a reagire

Leggi su Sportface.it

“Purtroppo un brutto esordio, una partita iniziata per tutti e due con molta tensione. Il primo set poteva andare da entrambe le parti, poi lui è cresciuto. Io onestamente nona trovare confidenza con la palla, con la velocità del campo, hoche non ho saputo gestire e non“. Lo ha dichiarato Lorenzoai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro Francisco Cerundolo nella partita partita dei quarti di finale ditra Italia e Argentina. “C’è molto dispiacere ovviamente da parte mia, ogni anno non riesco a trovare il mio miglior tennis e questo mi fa male.stati due giorni di allenamento davvero buoni, avevo buone sensazioni e mi sentivo davvero maturo per scendere in campo oggi – ha aggiunto–. Mi dispiace molto di non aver portato il punto alla squadra”.