Gaeta.it - Bolzano si aggiudica il titolo di città più instagrammabile per l’inverno 2024-2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La crescente influenza dei social media ha trasformato la scelta delle mete turistiche, spesso guidata dalla bellezza visiva dei luoghi., con il suo paesaggio suggestivo e le tradizioni incantevoli, è stata recentemente decretata da Heepsy come la destinazione più “” per la stagione invernale, superando altre località celebri.: un gioiello tra le Dolomiti, capoluogo dell’Alto Adige, si distingue per la fusione di paesaggi alpini e cultura tirolese. Ciò che rende questacosì affascinante è non solo la sua bellezza naturale, ma anche la sua vivace atmosfera durante le festività. Con 866 milioni di menzioni su Instagram, laè diventata un luogo di attrazione irresistibile per fotografi e turisti. Durantesi trasforma in un luogo fiabesco, con le sue strade medievali illuminate da luci natalizie e le Dolomiti che si ergono maestose sullo sfondo.