Ilfattoquotidiano.it - Billie Jean King Cup, la gioia delle azzurre è incontenibile: il gesto di Paolini fa commuovere Errani – Video

L’Italia del tennis vince ancora. Ledi Tathiana Garbin hanno conquistato per la quinta volta laCup, un trofeo che sul quale non mettevamo le mani da undici anni. Jasmineha compito l’ultimo passo, ma fondamentale è stato il contributo di Bronzetti,e Cocciaretto, e pure di Martina Trevisan, che ha dato una grande mano e ha fatto capire nell’intervista post vittoria la sua importanza. Una grande vittoria di un grande gruppo.Bronzetti vince il primo singolare,il secondo. Per la Slovacchia non c’è stato scampo. Quando la numero 4 del ranATP ha completato il lavoro, è subito cominciata la festa in campo e sugli spalti, dilungandosi anche quando è arrivato il momento dell’intervista di rito in campo. La prima intervistata, Martina Trevisan, ha scherzato e ha dato il là ai festeggiamenti con un grande urlo, che è stato la risposta all’intervistatore.