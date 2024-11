Lanazione.it - "Basta polemiche, aggiornare il Registro delle malattie pediatriche"

Leggi su Lanazione.it

TERNI "iltumori pediatrici". E’ unaprime richieste alla nuova Giunta regionale e l’avanza Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci, associazione che opera da anni all’ospedale Santa Maria. "La nuova Giunta è praticamente fatta, aldilà dei colori politici chiedo, anche a nome di tante famiglie, che iltumori venga aggiornato – scrive Rossi in un post –. Non so bene se gli ultimi dati siano del 2020, comunque ritengo fondamentale avere i dati riguardo i tumori pediatrici, per tutta la regione ma con un un approfondimento su Terni. È il momento di agire, senza pensare a chi ha vinto o perso queste elezioni.con gli insulti, con gli sputi, con il denigrare chi non ha le stesse idee degli altri, destra, sinistra, centro, movimenti, occorre mettere insieme tutte le idee e le forze cercando di trovare una soluzione, perché le famiglie che hanno un malato oncologico in famiglia non ce la fanno più".