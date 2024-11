Game-experience.it - Avowed girerà a 30 o 60 FPS su Xbox Series X|S? Risponde la director di Obsidian

Carrie Patel, Gamedi, ha condiviso delle nuove precisazioni in merito a framerate del gioco suXS, rivelando che i 30 fps sono “un obiettivo” del team.Patel ha condiviso nello specifico le seguenti dichiarazioni nel corso della nuova intervista con Parris:“Quello che posso dirvi è che i 30fps non sono il nostro target, o meglio, siamo sicuri di poterlo raggiungere. Il fatto è che allo stato attuale siamo completamente concentrati sull’ottimizzazione delle prestazioni, vogliamo offrire ai giocatori un mondo meraviglioso che possa essere esplorato con il più elevato framerate possibile, è un aspetto sul quale stiamo lavorando proprio ora”.In sostanza quindi la Gamediha confermato che in quel diEntertainment hanno intenzione di superare i 30 fotogrammi al secondo suX eS, sperando di conseguenza di raggiungere i 60 fps attraverso il processo di ottimizzazione che andrà avanti vino al lancio ufficiale.