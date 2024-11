Quotidiano.net - Amazon-Simest, firmato protocollo per supportare le Pmi italiane

“La partnership che stringiamo oggi conrappresenta una azione concreta di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese”. Con queste parole, l’amministratore delegato di, Regina Corradini D’Arienzo ha descritto ild’intesaoggi a Milano frae la stessa, società del Gruppo CDP che supporta la crescita e la competitività delle aziendenel mondo focalizzandosi sulle piccole e medie imprese. Ilpunta alo sviluppo internazionale del Made in Italy favorendo l’apertura ai mercati esteri delle piccole e medie impresee la loro digitalizzazione. Esso, inoltre, rientra nel programma “Accelera con”, un piano di formazione gratuito realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente.